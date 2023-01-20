العجبوني لرئيس الجمهورية: نطالبك باعتذار علني للقاضية المتهمة بالزنا

طالب القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتذار للقاضية المتهمة بالزنا بعد تبرئتها.



وكانت المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة أكدت يوم أمس الخميس 19 جانفي 2023 ان الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس اصدرت حكما بعدم سماع الدعوى في حق قاضية قالت ان رئيس الجمهورية اتهمها بالزنا وأعفاها ضمن قائمة الـ57.



يشار الى أنّه تمّ فتح بحث قضائي في حق القاضيّة لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 بتهمة جريمة الزنا قبل ان تتعهد المحكمة الابتدائيّة تونس 2 بالملف وتصدر الدائرة الجناحية المنتصبة لديها حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية التي سبق ان صدر في شأنها قرار “إعفاء” بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.



وكانت القاضية والتي شملها قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعفاء قد اكدت بتاريخ 4 جوان 2022 ان عزلها جاء على خلفية تصفية حسابات شخصية متهمة سيدة عملت بكل السبل على عزلها...



وكتب العجبوني في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" الظلم مؤذن بخراب الأوطان....

إذا كان لديه حد أدنى من النزاهة، على قيس سعيّد أن يقدّم اعتذارا علنيّا للسيدة القاضية بعد أن قام بالمسّ من شرفها و اتهمها علنا بالزناء و التي قامت محكمة الإستئناف اليوم بتبرئتها من هذه التهمة.

و على القضاء تتبّع الصفحات المحسوبة على قيس سعيّد و التي هتكت عرضها و سرّبت محاضر سريّة و فيديوهات شخصيّة لها، و محاكمة من قام بهذه التسريبات و من قام بنشرها."







