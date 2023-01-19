بلحاج حميدة: عدم سماع الدعوى في حقّ قاضيّة اتهمها رئيس الجمهورية بالزنا

أكدت المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة يوم الخميس 19 جانفي 2023 ان الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس اصدرت حكما بعدم سماع الدعوى في حق قاضية قالت ان رئيس الجمهورية اتهمها بالزنا وأعفاها ضمن قائمة الـ57.



وكتبت بن حميدة في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” :” قال القاضية زانية والّي (هو في حد ذاتو ضرب لمبدأ قرينة البراءة) برأتها الدائرة الجناحيّة 16 لدى محكمة الاستئناف بتونس نهائيا.. .قال المرأة بطالة وعندها 150 مليار طلعت حياتها كلها تخدم وحتى عُشر المبلغ ما عندهاش… قال لعائلة رحمة الله يرحمها سأنفذ الإعدام.. بعد جمعتين جددت تونس التزامها الدولي بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام (لحسن حظنا) ..هذه أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر” .



يشار الى أنّه تمّ فتح بحث قضائي في حق القاضيّة لدى المحكمة الابتدائية سوسة 1 بتهمة جريمة الزنا قبل ان تتعهد المحكمة الابتدائيّة تونس 2 بالملف وتصدر الدائرة الجناحية المنتصبة لديها حكما بعدم سماع الدعوى في حقّ القاضية التي سبق ان صدر في شأنها قرار “إعفاء” بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية.



وكانت القاضية والتي شملها قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعفاء قد اكدت بتاريخ 4 جوان 2022 ان عزلها جاء على خلفية تصفية حسابات شخصية متهمة سيدة عملت بكل السبل على عزلها...





