لجنة المصورين الصحفيين تستنكر تصريحات محمود البارودي

ندّدت لجنة المصورين الصحفيين بتصريح إعلامي لعضو المجلس التأسيسي، محمود البارودي، قال فيه إنه "قام برشوة مصور صحفي بالتلفزة التونسية داخل المجلس لتلميع صورته أثناء مدته النيابية والتغاضي عن غيابه بعدم تصويره داخل القاعة".وعبرت اللجنة عن "تمسكها بحرية التعبير ورفض الرقابة القبلية"، غير أنها دعت "كل من يعتلي أي منبر إعلامي للتحلي بروح المسؤولية، رافضة الإستهتار بقدسية المصدح". بحسب تعبيرهاوأكدت "استعدادها للتوجه للقضاء لتتبع كل من يتعمد الإساءة لسلك المصورين الصحفيين إيمانا منها بمبدأ عدم الإفلات من العقاب بعد التشويه الذي لحق مصوري التلفزة الوطنية".وكان البارودي صرح في برنامج Raf Mag + "كي كنت نغيب في المجلس التأسيسي نخلص الكادرور بش يغطي عليا، يصورني وأنا داخل ويصورني وأنا خارج، بش مرتي ما تشلقش بيا متغيب وكي تبدا حصة صباحية سوم وكي تبدا حصة مسائية نخلصو أكثر."