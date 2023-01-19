مطار قرطاج: تونس تمنع دخول الأمير المغربي هشام العلوي للمشاركة في ندوة

أكّد الأمير المغربي هشام العلوي، أن السلطات التونسية منعته من الدخول إلى تونس للمشاركة في ندوة ثقافية حول الربيع العربي، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ترحيل الأمير من تونس في حادث مشابه سنة 2017.
ووفق صحيفة القدس العربي، فإن الأمير هشام العلوي كان قد تحول إلى تونس للمشاركة في ندوة دولية من تنظيم الشهرية الفرنسية الشهيرة “لوموند دبلوماتيك”، وبمجرد وصوله الى المطار مساء اليوم الخميس، منعته الشرطة التونسية من خول البلاد دون تقديم تبريرات. ورافقه مجموعة من أفراد الشرطة بلغ عددهم عشرة إلى غرفة خاصة في انتظار ترحيله على متن طائرة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وهي الطائرة التي أتى على متنها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمير هشام تحول إلى تونس رفقة زوجته مليكة بن عبد العالي. ومن المنتظر أن تعود طائرة الخطوط الملكية المغربية التي سيرحّل على متنها إلى الدار البيضاء هذه الليلة.
وقال الأمير هشام الذي هو بن عم ملك المغرب محمد السادس، في اتصال مع صحيفة “القدس العربي”، إن “معاملة الشرطة كانت لائقة وباحترام، ولكن بدون تبرير مبرر مقنع للمنع خاصة وأنه كان سيحضر ندوة ثقافية تتحدث عن الربيع العربي. ويتزامن هذا الحادث مع الأزمة التي تمر منها العلاقات بين تونس والرباط على خلفية ملف الصحراء”.
وكان الأمير ينوي إلقاء محاضرة يتحدث فيها عن آفاق الربيع العربي وتراجع الثورة المضادة وكذلك شعبوية بعض الأنظمة السياسية التي انبثقت بعد الربيع العربي.
ويعرف عن الأمير أنه من دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي واقعة مماثلة في سبتمبر 2017، تم ترحيل الأمير هشام العلوي فور وصوله إلى تونس للمشاركة في مؤتمر في إطار منتدى تنظمه جامعة ستانفورد مخصص للبحث في المرحلة الانتقالية في تونس بعد الربيع العربي عام 2011.
وعبرت الرئاسة التونسية حينها عن "الأسف" لترحيل الأمير هشام العلوي ابن عمّ العاهل المغربي محمد السادس، من دون تفسير أسباب اتخاذ هذا الإجراء الذي واجه انتقادات شديدة في البلاد.
ووفق صحيفة القدس العربي، فإن الأمير هشام العلوي كان قد تحول إلى تونس للمشاركة في ندوة دولية من تنظيم الشهرية الفرنسية الشهيرة “لوموند دبلوماتيك”، وبمجرد وصوله الى المطار مساء اليوم الخميس، منعته الشرطة التونسية من خول البلاد دون تقديم تبريرات. ورافقه مجموعة من أفراد الشرطة بلغ عددهم عشرة إلى غرفة خاصة في انتظار ترحيله على متن طائرة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وهي الطائرة التي أتى على متنها.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمير هشام تحول إلى تونس رفقة زوجته مليكة بن عبد العالي. ومن المنتظر أن تعود طائرة الخطوط الملكية المغربية التي سيرحّل على متنها إلى الدار البيضاء هذه الليلة.
وقال الأمير هشام الذي هو بن عم ملك المغرب محمد السادس، في اتصال مع صحيفة “القدس العربي”، إن “معاملة الشرطة كانت لائقة وباحترام، ولكن بدون تبرير مبرر مقنع للمنع خاصة وأنه كان سيحضر ندوة ثقافية تتحدث عن الربيع العربي. ويتزامن هذا الحادث مع الأزمة التي تمر منها العلاقات بين تونس والرباط على خلفية ملف الصحراء”.
وكان الأمير ينوي إلقاء محاضرة يتحدث فيها عن آفاق الربيع العربي وتراجع الثورة المضادة وكذلك شعبوية بعض الأنظمة السياسية التي انبثقت بعد الربيع العربي.
ويعرف عن الأمير أنه من دعاة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي واقعة مماثلة في سبتمبر 2017، تم ترحيل الأمير هشام العلوي فور وصوله إلى تونس للمشاركة في مؤتمر في إطار منتدى تنظمه جامعة ستانفورد مخصص للبحث في المرحلة الانتقالية في تونس بعد الربيع العربي عام 2011.
وعبرت الرئاسة التونسية حينها عن "الأسف" لترحيل الأمير هشام العلوي ابن عمّ العاهل المغربي محمد السادس، من دون تفسير أسباب اتخاذ هذا الإجراء الذي واجه انتقادات شديدة في البلاد.
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