مخلوف لخليفة شوشان: نحيولي جدي وقولولي صديقي

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 21:02 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أنه يرفض تحميل المنظومة السابقة كل أزمات البلاد.
وقال الكرونيكور " خليفة" " انتظر يوما أن يقدم مخلوف وهو صديقي وزميلي في الجامعة اعتذارا عن أخطاء ارتكبها الفترة السابقة".
ووجه مخلوف كلامه للإعلامي معز بن غربية والكرونيكور " خليفة" قائلا " نحيولي جدي وقولولي صديقي" ليقول له الأخير " بقيت سنوات لتتحصل على اجازتك".
واجاب بن غربية قائلا " يا سيف توقف عن التهجم حتى لا اقطع الصوت عنك وتخرج غاضبا مثل زميلك في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك".

الفيديو: الدقيقة الثانية


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