مخلوف لخليفة شوشان: نحيولي جدي وقولولي صديقي

قال رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حوار عبر أمواج إذاعة الديوان أف أم أنه يرفض تحميل المنظومة السابقة كل أزمات البلاد.وقال الكرونيكور " خليفة" " انتظر يوما أن يقدم مخلوف وهو صديقي وزميلي في الجامعة اعتذارا عن أخطاء ارتكبها الفترة السابقة".ووجه مخلوف كلامه للإعلامي معز بن غربية والكرونيكور " خليفة" قائلا " نحيولي جدي وقولولي صديقي" ليقول له الأخير " بقيت سنوات لتتحصل على اجازتك".واجاب بن غربية قائلا " يا سيف توقف عن التهجم حتى لا اقطع الصوت عنك وتخرج غاضبا مثل زميلك في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك".