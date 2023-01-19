منع التنقل إلى عين دراهم باستثناء متساكني الجهة وشاحنات التزويد

تقرر مساء اليوم الخميس 19 جانفي 2023، منع التنقل إلى معتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة باستثناء متساكني الجهة وشاحنات التزويد، وذلك لتواصل تساقط الثلوج وصعوبة التنقل إلى حين تحسن الوضع الجوي وإزالة الثلوج نهائيا من طرف لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، وفق ما نشرته الإدارة الجهوية للحماية المدنية.



وأشار نفس المصدر إلى قطع الطرقات وجولان السيارات بالطريق الوطنية رقم 17 من منطقة الفوازعية في فرنانة في اتجاه عين دراهم ومنطقة الخذايرية في طبرقة في اتجاه عين دراهم والطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين عمدون وعين دراهم.



وكان المعهد الوطني للرصد الجوّي أعلن المرور إلى اللون البرتقالي بالنسبة لولايتي باجة وجندوبة في آخر تحيين لخارطة اليقظة نظرا لتواصل تساقط الثلوج إلى الساعة السادسة مساء، الخميس.

ممّا يعني درجة إنذار عالية وخطر متوقع خصوصا بالنسبة لمستعملي الطريق. ودعا المعهد في هذا السياق إلى الإنتباه والتقيّد بنصائح السلامة.









