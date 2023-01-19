إثر أحداث شغب: غلق مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس

إثر أحداث شغب: غلق مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 16:45 قراءة: 0 د, 22 ث
      
قرّر وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي غلق مركز الرعاية الاجتماعية للأطفال بتونس وتوزيع المقيمين فيه على كافة مراكز الإحاطة والتوجيه بكامل الجمهورية ورصد اعتمادات مالية لإعادة تهيئته وإعادة النّظر في صبغته.

وذلك على إثر أحداث الشغب التي وقعت مساء يوم الاثنين 16 جانفي 2023 وبعد المعاينة والتدقيق ومراعاة لحقوق الطفل في العيش في بيئة سليمة،حسب بلاغ صادر عن الوزارة اليوم الخميس.


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