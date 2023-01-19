ترامب: "فيسبوك" يحتاجني وقد خسر 700 مليار دولار بسببي

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 17:45 قراءة: 0 د, 32 ث
      
وكالات - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن حملته تسعى لاستعادة حسابه على "فيسبوك" في الوقت الذي يكثف فيه حملته الرئاسية لعام 2024.

واعتبر ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "فيسبوك يحتاج إلينا أكثر مما نحتاجه"، مدعيا أن "فيسبوك خسر 700 مليار دولار منذ أن تم إلغاء حسابه (حساب ترامب)".

وأضاف: "لقد اعتبر ذلك خطأ تجاريا كبيرا بالنسبة لهم، لـ"تويتر" وغيرهم.. إذا أعادونا، فسيساعدهم ذلك كثيرا"، معلنا أنه يعمل على ترتيب اجتماع لمناقشة إعادة تفعيل حسابه مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta المالكة للموقع، مارك زوكربيرغ.

يذكر أنه تم منع ترامب من استخدام العديد من منصات التواصل الاجتماعي، بعد الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2020.

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