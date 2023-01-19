وقفة احتجاجية للنهضة وانصارها امام وزارة العدل

اكد العجمي الوريمي القيادي بحركة النهضة ل" باب نات " اليوم الخميس 19 جانفي 2023انهم ينفذون اليوم الوقفة الدورية الاحتجاجية امام مقر وزارة العدل حتى يتم اطلاق سراح علي العريض من السجن، موضحا في السياق ذاته ان العديد من المدونيين والاعلاميين مسلط عليهم سيف مرسوم 54 وان الاحالات على القضاء اصبحت شبه يومية ، مؤكدا ان البلاد تسير من السيئ الى الاسوء .



وبين الوريمي ان قيس سعيد لا يمتلك الحل ،وان الاحزاب التى دعمته ودعمت مسار 25 جويلية اعتبرته مشكلا ومنفرد بالحكم .



وقد حضر الوقفة الاحتجاجية انصار النهضة وقيادات بها على غرار نور الدين البحيري ،بلقاسم حسن ،العجمي الوريمي ،عبد اللطيف المكي، رياض الشعيبي ،عامر العريض .



يذكر أن قاض كان أصدر يوم 19 ديسمبر الماضي بطاقة ايداع بالسجن بحق رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض ونائب رئيس حزب حركة النهضة، في ما يعرف بملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا). ونفى حزب النهضة في بيان اتهامه بالإرهاب، ووصف القرار بأنه هجوم سياسي على أحد خصوم الرئيس قيس سعيّد "للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات"، وطالب بإطلاق سراح العريض.



