وزارة الصحة تنفي اخلال الطرف الاجنبي بتمويل مستشفى أطفال متعد الإختصاصات المبرمج بمنوبة وتكشف اسباب التعطيل

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن المشروع المذكور المبرمج منذ 2016 في إطار المخطط الخماسي 2016 -2020 يعتبر أحد المشاريع المعطلة، والتي تعمل مصالح الوزارة على حلحلته وتجسيمه خلال المخطط الثلاثي للتنمية 2023-2025.وأضافتت أن أسباب تعطل التنفيذ تعود إلى اشكاليات عقارية وإلى غياب التنسيق في إطار ترحيل بعض المشاريع إلى مخطط موال مع التأكيد على التزام الممول الأجنبي بتعهداته تجاه الجانب التونسي واستعداده للمساندة المالية اللازمة حال استكمال كل الإجراءات الفنية والإدارية المستوجبة لحسن انطلاق المشروع.كما ذكّرت وزارة الصحة بأن كل التعهدات الخاصة بتمويل المشاريع الراجعة لها بالنظر قطاعيا محل اتفاقيات ممضاة وتتم متابعتها بصفة مباشرة مع الأطراف الأجنبية المتعهدة.