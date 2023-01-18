الرحوي: نقول للتوانسة اهبطوا انتخبوا ولو ان وضعكم لن يتحسن المهم اقصاء الخوانجية والتجمعيين

الرحوي: نقول للتوانسة اهبطوا انتخبوا ولو ان وضعكم لن يتحسن المهم اقصاء الخوانجية والتجمعيين

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 22:41 قراءة: 0 د, 26 ث
      
قال النائب السابق المنجي الرحوي في مداخلة على قناة التاسعة انه يجب على التونسيين ترك العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية والنزول يوم 29 جانفي للمشاركة بكثافة في الدور الثاني.
وأضاف " رغم الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ المهم الآن التخلص من منظومة 24 جويلية والمضي قدما في إنجاح المسار الحالي واقصاء الخوانجية والتجمعيين من البرلمان المقبل".
وتابع " منظومة 24 جويلية تتربص بالجميع وادعو الرافضين للوضع الحالي المشاركة حتى بوضع ورقة بيضاء لرفع نسب المشاركة".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 260223

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 19 Janvier 2023 à 07h 43m |           
بربّي شكون قوّمو من النّوم

Zeitounien  (Tunisia)  |Jeudi 19 Janvier 2023 à 07h 39m |           
لقد تخلى عن مبادئه في سبيل عداوة الإسلام والمسلمين.



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