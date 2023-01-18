قال النائب السابق المنجي الرحوي في مداخلة على قناة التاسعة انه يجب على التونسيين ترك العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية والنزول يوم 29 جانفي للمشاركة بكثافة في الدور الثاني.
وأضاف " رغم الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ المهم الآن التخلص من منظومة 24 جويلية والمضي قدما في إنجاح المسار الحالي واقصاء الخوانجية والتجمعيين من البرلمان المقبل".
وتابع " منظومة 24 جويلية تتربص بالجميع وادعو الرافضين للوضع الحالي المشاركة حتى بوضع ورقة بيضاء لرفع نسب المشاركة".
وأضاف " رغم الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ المهم الآن التخلص من منظومة 24 جويلية والمضي قدما في إنجاح المسار الحالي واقصاء الخوانجية والتجمعيين من البرلمان المقبل".
وتابع " منظومة 24 جويلية تتربص بالجميع وادعو الرافضين للوضع الحالي المشاركة حتى بوضع ورقة بيضاء لرفع نسب المشاركة".
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