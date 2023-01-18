قال النائب السابق المنجي الرحوي في مداخلة على قناة التاسعة انه يجب على التونسيين ترك العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية والنزول يوم 29 جانفي للمشاركة بكثافة في الدور الثاني.وأضاف " رغم الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيئ المهم الآن التخلص من منظومة 24 جويلية والمضي قدما في إنجاح المسار الحالي واقصاء الخوانجية والتجمعيين من البرلمان المقبل".وتابع " منظومة 24 جويلية تتربص بالجميع وادعو الرافضين للوضع الحالي المشاركة حتى بوضع ورقة بيضاء لرفع نسب المشاركة".