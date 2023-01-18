عمر صحابو: قيس سعيد يقود تونس الى الفوضى

اعتبر الناشط السياسي عمر صحابو ان الرئيس قيس سعيد يقود تونس الى الفوضى و فشل في ايجاد حلول لمشاكل البلاد .



و اضاف ان مشروع قيس سعيد هلامي مبني على فكرة المؤامرات و الشركات الاهلية و يعتبر نفسه مثل الولي الفقيه و ممثل الله على الأرض و لا يعترف ان دستوره لم يحظى بقبول الشعب التونسي حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 27% في حين ان المعايير العالمية المتعارف عليها يجب ألا يقل عن 50% .



و اضاف صحابو ان تونس تحتاج الى قروض تبلغ قيمتها 25 مليار دينار من العملة الصعبة لتمويل الميزانية منها 15 مليار دينار من الخارج و 10 مليار دينار من الداخل .

و اوضح عمر صحابو مسار 25 جويلية فشل و لا عودة الى ما كان قبل هذا التاريخ منتقدا النهضة و حلفائها و حملهم المسؤولية مع قيس سعيد فيما آلت اليه البلاد و قال ان الشعب التونسي سيجد الحل للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد .





