عمر صحابو: قيس سعيد يقود تونس الى الفوضى

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 22:19 قراءة: 0 د, 47 ث
      
اعتبر الناشط السياسي عمر صحابو ان الرئيس قيس سعيد يقود تونس الى الفوضى و فشل في ايجاد حلول لمشاكل البلاد .

و اضاف ان مشروع قيس سعيد هلامي مبني على فكرة المؤامرات و الشركات الاهلية و يعتبر نفسه مثل الولي الفقيه و ممثل الله على الأرض و لا يعترف ان دستوره لم يحظى بقبول الشعب التونسي حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 27% في حين ان المعايير العالمية المتعارف عليها يجب ألا يقل عن 50% .

و اضاف صحابو ان تونس تحتاج الى قروض تبلغ قيمتها 25 مليار دينار من العملة الصعبة لتمويل الميزانية منها 15 مليار دينار من الخارج و 10 مليار دينار من الداخل .
و اوضح عمر صحابو مسار 25 جويلية فشل و لا عودة الى ما كان قبل هذا التاريخ منتقدا النهضة و حلفائها و حملهم المسؤولية مع قيس سعيد فيما آلت اليه البلاد و قال ان الشعب التونسي سيجد الحل للخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 260218

Lazaro  (Tunisia)  |Mercredi 18 Janvier 2023 à 22h 40m |           
Et pourtant , le pays malgré les Bigs bang se stabilise petit à petit .



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