هذا ما قرره قطب الارهاب في حق رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا بمطار تونس قرطاج

هذا ما قرره قطب الارهاب في حق رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا بمطار تونس قرطاج

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 11:04 قراءة: 0 د, 18 ث
      
رفض أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة،الافراج عن رئيس فرقة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج سابقا عبد الكريم العبيدي الموقوف على ذمة قضية شبكات التسفير الى بؤر التوتر.

وشملت الأبحاث في القضية وزير الداخلية الاسبق علي العريض الموقوف على ذمتها وعدة إطارات أمنية سابقة كما شملت قيادات بالنهضة محالين بحالة سراح وعلى رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

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