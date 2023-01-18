رفيق بوشناق لزهير حمدي: قطر وتميم لن ينتظرا شهادتك بشان قدرتها على تنظيم كاس العالم

قال الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي في حوار مع برهان بسين في Mission impossible على أمواج إذاعة "IFM" أن قطر نجحت في تنظيم كاس العالم وشرفت كل العرب رغم تحفظه على سياساتها خلال العقد الأخير.وعبر الإعلامي رفيق بوشناق في برنامجRaf Mag على اذاعة Diwan FMعن استغرابه من خطاب زهير حمدي قائلا " قطر وتميم لن ينتظرا شهادتك بشان قدرتها على تنظيم كاس العالم".وتابع بوشناق " استغرب منطق بعض السياسيين في تونس وكان البلاد في وضع جيد ونمنح الشهادات لبعض الدول".