نابل .....صاحب محل رهان رياضي يُلقي بنفسه من سطح منزله

أقدم صاحب محل للرهان الرياضي بولاية نابل يوم أمس الثلاثاء 17 جانفي 2023، على إلقاء نفسه من سطح منزله بعد أن داهمت وحدات الديوانة بالجهة محله وحجزت مبالغ مالية هامة تجاوزت 50 ألف دينار.



ووفق Radio Cap FM تم نقل صاحب المحل المعد للرهان الرياضي من طرف وحدات الحماية المدنية إلى مستشفى الطاهر المعموري أين خضع لتدخل طبي سريع نتيجة اصابته بالعديد من الكسور في مختلف أنحاء جسمه





