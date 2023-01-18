لطفي العماري " المساعدات الليبية صفعة في وجوهنا وتذكرنا باننا اصبحنا شعبا متسولا"

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 08:25 قراءة: 0 د, 57 ث
      
قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة ان الشعب التونسي تحول الى شعب لاجئ في بلاده في تعليقه على المساعدات الليبية.
وقال العماري " المنطق يقول أن ليبيا هي التي تعرف توترا وحروبا لكن نقص المواد الغذائية تعاني منه تونس".
وتابع "ليبيا تشهد حرب وأمراء ميليشيات وحكومتين وبالتالي فان الحرب في ليبيا والمساعدات في تونس" داعيا الى عدم انكار الحقيقة وإدراج المساعدات في إطار التضامن بين الشعبين.
وقال العماري انه يشكر الشعب الليبي على نوعية المساعدات كي تكون صفعة في وجوهنا وتذكرنا باننا اصبحنا شعبا متسولا.

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية، أرسلت يوم الثلاثاء، حوالي 100 شاحنة محملة بالسكر والزيت والدقيق والأرز إلى تونس التي تواجه نقصًا متكررًا في هذه المنتجات، وذلك كدفعة أولى من بين مساعدات إجمالية تنقلها 170 شاحنة تباعًا، حسب تصريح الملحق الإعلامي بالسفارة الليبية في تونس نعيم العشيبي.
وأوضح أن 96 شاحنة وصلت صباح الثلاثاء الأراضي التونسية عبر معبر رأس جدير الحدودي، مضيفًا أنه من المتوقع وصول إجمالي 170 شاحنة إلى تونس ناقلة كل المساعدات الليبية. وتمر تونس بأزمة اقتصادية ومالية خطرة أدت خصوصًا إلى نقص مزمن في المنتجات الغذائية الأساسية.



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