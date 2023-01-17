بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: انس جابر تمر الى الدور الثاني





تاهلت لاعبة التنس التونسية انس جابر الى الدور الثاني من دورة استراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها اليوم على السلوفينية تامارا زيدانساك المصنفة 98 بنتيجة ( 2-1) 7-6 و4-6 و6-1