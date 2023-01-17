فتح ابحاث ضد10 عمد وموظفين بمندوبية الفلاحة من اجل هذه التهم

جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها
Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 10:23 قراءة: 1 د, 2 ث
      
صرح جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها لباب نات اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت لفرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بالاحتفاظ بموظف تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و صاحب معصرة لزيت الزيتون و تقديم 10 عمد و موظف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و فلاح و كذلك ترويج برقيات تفتيش في حق موظف بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد و 5 من أصحاب معاصر زيت الزيتون من أجل شبهة تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص و الأملاك و التدليس و مسك و استعمال مدلس و التحيل و محاولة الاستيلاء على أموال عمومية و ذلك على خلفية شبهة تعمد بعضهم تزوير عقود مع عدد كبير من الفلاحين بالجهة بتدليس امضاءاتهم و تعمد بعضهم عدم إجراء معاينات فنية و التنصيص رغم ذلك على اجراءها و امضاء ها في محاضر معاينة فتبين عدم صحتها و مطابقتها للحقيقة و الواقع و ذلك بقصد الحصول على منح دعم من الدولة.

وكشف محدثنا انه تم حجز جملة من العقود و محاضر المعاينات و إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، مشيرا الى ان الأبحاث متواصلة للتعرف و الكشف على كافة ملابسات القضية.و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.


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