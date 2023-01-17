مبروك كرشيد يُطالب رئيس الجمهورية بتأكيد موعد الانتخابات الرئاسية في سنة 2024

Publié le Mardi 17 Janvier 2023 - 09:20 قراءة: 0 د, 28 ث
      
عبّر رئيس حزب الراية الوطنية، مبروك كرشيد، اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023، عن خشتية من تأجيل الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل تصريحات "المفسرين لبرنامج رئيس الدولة".

وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس، طالب مبروك كرشيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتأكيد موعد الانتخابات الرئاسية في سنة 2024 مع ضمان لإجراءها في كنف الديمقراطية.

وشدد كرشيد على أنه لا يدعو لإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها لأن الوضع الدولي والداخلي لا يسمح بتقديم موعد الانتخابات خاصة وأنه لا يفصلنا عن 2024 سوى سنة وحيدة.


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