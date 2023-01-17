تحركات للأساتذة النواب اليوم امام مقر وزارة التربية

اكدت اسماء الحداد المنسقة الوطنية للأساتذة النواب ما بعد 2016 ل"باب نات" يوم الإثنين 16 جانفي 2023 ان الأساتذة النواب ينظمون اليوم 17 جانفي تحركا وطنيا أمام مقر وزارة التربية تنديدا لسياسة التسويف و الاقصاء في حقهم وتدهور وضعهم المعنوي و المادي وفق تصريحها.



واكدت اسماء حداد ان مطلبهم هو ادراج نواب ما بعد 2016 ضمن قاعدة بيانات وزارة التربية والنظر في مسألة التنفيل العمري لمن تجاوزوا السن القانوني،وايضااحتساب سنوات التعاقد عند التقاعد وصرف المستحقات المالية المتخلدة لدى وزارة التربية واتفاقية شاملة و عادلة لجميع الأساتذة النواب من 2008 الى 2023 تصدر بالرائد الرسمي تنص على الانتداب عبر دفعتين.



