اصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة حكما ب5 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 5 مليارات في حق حياة بن علي شقيقة الرئيس الاسبق بن علي،وذلك على خلفية تورطها في ارتكاب تجاوزات مالية والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل مستغلة في ذلك قربها من الرئيس الراحل بن علي.
5 سنوات سجنا وخطية ب5 مليون د في حق شقيقه الرئيس الاسبق
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