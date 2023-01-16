الافراج عن مدير فني بالخطوط التونسية والمسؤول عن صيانة الطائرات.. الاسباب

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 10:08 قراءة: 0 د, 27 ث
      
استجابت يوم الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس،لمطالب الافراج عن مدير فني بالخطوط التونسية والمسؤول عن صيانة الطائرات مع الاذن باعادة الاختبارات المجراة في القضية المتعلقة باتهامهم بالاستيلاء على محركات الطائرات وبيعها .

وللاشارة فقد حوكما المتهم الاول ابتدائيا بـ10 سنوات سجنا مع تخطئته ب11 مليون دينار .

كما قضت هيئة الدائرة بـ12 سنة سجنا في حق المدير العام السابق لشركة الخطوط الفنية التونسية بـ “تونيسار” وتخطئته ب19 مليون دينار فاستأنف محاموهم الحكم المذكور .



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