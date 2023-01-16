هذا ما قررته محكمة التعقيب بخصوص مطلب الافراج عن رجل الأعمال شفيق جراية

هذا ما قررته محكمة التعقيب بخصوص مطلب الافراج عن رجل الأعمال شفيق جراية

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 09:41 قراءة: 0 د, 33 ث
      
قضت محكمة التعقيب يوم الجمعة الماضي بالرفض شكلا بخصوص مطلب الافراج عن رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية وضع النفس تحت امراة جيش اجنبي زمن السلم .

وللتذكير فأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد قرر بتاريخ 8 جوان 2022 اصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن شفيق جراية بخصوص القضية المذكورة ، وبعد ان تقدم محاموه بمطلب افراج ،قرر قلم التحقيق الافراج عنه واحالة الملف على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لابداء رايها في الملف، فرفضت بدورها الافراج عنه وقررت ابقاء جراية تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه.
فقرر لسان الدفاع انذاك الطعن بالتعقيب في قرار رفض الافراج الصادر في حق جراية.


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