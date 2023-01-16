اضراب في قطاع التاكسي الفردي بولايات تونس الكبرى

اضراب في قطاع التاكسي الفردي بولايات تونس الكبرى

Publié le Lundi 16 Janvier 2023 - 07:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أكد الامين العام للاتحاد التونسي للتاكسي الفردي، فوزي الخبوشي، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام مساء أمس الأحد أن إضراب التاكسي الفردي المقرر يوم الاثنين 16 جانفي 2023، مازال قائما.

وأوضح الخبوشي ان هذا الاضراب يأتي على إثر عدم تفاعل الحكومة وسلطة الاشراف مع مطالب مهنيي القطاع بخصوص التطبيقة التي يتم استخدامها في مجال نقل الافراد والتي اعتبرها الخبوشي غير قانونية، وتم اعلام السلطات المعنية بذلك.

كما ذكّر في ذات السياق بلقاء تم عقده مع "مستشار رئيس الجمهورية"، وفق تعبيره، مؤكدا ان الاضراب سيكون حضوريا بكافة طرقات ولايات تونس الكبرى.

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