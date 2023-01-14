انصار الدستوري الحر ينطلقون في مسيرة في اتجاه قصر قرطاج سيرا على القدمين والامن يمنع تقدمهم

قرر انصار الحزب الدستوري الحر وعلى راسهم رئيسة الحزب اليوم السبت الانطلاق في مسيرة في اتجاه قرطاج سيرا على القدمين بعد ان تم منعهم من الوصول الى جهة قرطاج عبر محطة الارتال "تي جي ام" في الصباح الباكر.ومنعت الوحدات الامنية تقدم المسيرة وسط مناوشات وتدافع بين انصار الحزب الدستوري وقوات الامن ووحدات التدخل المرابطة بالمكان.ورفع المشاركون في المسيرة التي انطلقت من محيط الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجهة "مونبليزير" بتونس العاصمة عديد اللافتات تحت شعار "الذكرى الثانية لانطلاق ثورة التنوير"، و"14 جانفي 2023 نهاية اكذوية" و"سيب الكياس" و"لا قيس لا خوانجية وفات المسرحية"وشهدت محطة الأرتال " تي جي ام" بالعاصمة صباح اليوم ، تجمعا لرئيسة الحزب الدستوري، عبير موسي، ولعدد من أنصار الحزب بنية الاتجاه نحو ضاحية قرطاج، حيث تم ايقاف السفرات، وحضر مدير إقليم الأمن الوطني بتونس.وكان الحزب قد أكد أن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بقرطاج يوم 14 جانفي ، متهما السلطة بعرقلة أنشطته وبمنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الاحتجاجية الكبرى.في المقابل قال والي تونس في تصريح إعلامي إن منطقة قرطاج التي تضم قصر الرئاسة بقرطاج هي منطقة أمنية لا يسمح فيها بالتظاهر.ونددت موسي من أمام محطة الأرتال، بمنع أنصارها من الوصول الي قرطاج عبر وسائل النقل العمومي، ورفعت رفقة مناصريها عديد الشعارات المناوئة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددة على حقهم المكفول كمواطنين للتنقل