الكشف عن عصابة مختصّة في سرقة السيّارات بالحيلة وتفكيكها وبيعها كقطع غيار مستعملة

تمكن اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بسيدي البشير أمس من تفكيك شبكة لسرقة السيارات وتفكيكها ثم بيعها في شكل قطع غيار .وتفيده تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر تعرّض سيارة أحد المواطنين وهي معدة للكراء بجهة نهج الساحل إلى السرقة باستعمال الحيلة وايهام صاحبها بكرائها لمدة زمنية وجيزة ثم يقع تفكيكها ونزع جهاز التتبع منها ، و بتكثيف التحريات الميديانية بالتنسبق مع اعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي البشير تبين وأنها عصابة مختصة في سرقة السيارات وتفكيكها وتهريبها خارج التراب التونسي، وبعد متابعة ميدانية دقيقة أمكن التعريف بهوية الشخصين اللذان قاما بعملية السرقة وتحديد مواقعهما وموقع السيارة وادراجهما بالتفتيش ،وقد اتضح ان أحدهم مهمته القيام بعمليتي الرصد وتحديد الهدف ووكالة كراء السيارات ونوع السيارة ، في حين يتكفل الثاني بتفكيكها ونزع اجهزة التتبع الجغرافي منها.كما تبين ان الجناة يعتمدون اثر سرقة السيارات اتخاذ المسالك الزراعية والفلاحية ويتجنبون المفترقات التي تتمركز بها الدوريات الأمنية وكاميرات المراقبة ومن ثم إخفائها بمنزل بأحد أرياف الجهة.وبعد جملة من التحريات أمكن تحديد مكان إخفاء السيارة المسروقة، ليقع بعد التنسيق مع النيابة العمومية مداهمة مكان تواجدهما والقاء القبض عليهما أين عُثر على السيارة المسروقة واسلحة بيضاء.باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل "تكوين عصابة قصد الإعتداء على الأملاك والأشخاص وسرقة السيارات" والأبحاث متواصلة للكشف عن بقية أفراد الشبكة.