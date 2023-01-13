قيس سعيد: ما نخاف كان من ربي ولا مكان للخونة والعملاء في تونس وعيد الثورة يوم 17 ديسمبر موش غدوة

Publié le Vendredi 13 Janvier 2023 - 15:34 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قال الجمعة 13 جانفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد انه لا يخاف الا من الله والمسؤولية وأضاف بنبرة متشنجة انه لا مكان للخونة والعملاء في تونس.
وخلال جولته بالعاصمة هاجم رئيس الجمهورية الاطراف التي تستعد للتظاهر يوم 14 جانفي وحذرت مما وصفته عسكرة شارع الحبيب بورقيبة والانتشار الامني الكبير وقالو "الي يقلك ما ثمة كان البوليسية هاذم الناس الي قاعدة تدمر في الدولة التونسية".

وتابع تعليقا على التحركات المنتظرة يوم 14 جانفي قال الرئيس قيس سعيد " عيد الثورة يوم 17 ديسمبر موش غدوة".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 259908

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 13 Janvier 2023 à 16h 09m |           
لكل عيده لا شك في ذلك
هناك من يحتفل بانتحار ابن الشعب واشعال النار في نفسه
ويعتبر ذلك اليوم عيدا يحتفل به
وهناك من يعنبر يوم هروب الطاغية وانتصار الشعب عليه هو يوم عيد
وشتان بين من يحتفل بانتصار الشعب على الطاغوت
ومن يحتفل بقهر الشعب وانتحار ابنائه

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 13 Janvier 2023 à 15h 59m |           
هو لا شارك لا في 17 ولا في 14. وجاي ينظّر علينا ويستبندا علينا ؟ الدنيا فيها موت. ومادامتش لبن علي. بن علي إلّي قلّع الظوافر وقتّل المناضلين جاء يوم وقلّعناه ورحّلناه. والله لا يرحمه. وقيس سعيّد إذا كان باش يواصل الطبوريب امتاعه باش يلقى نفس المصير.



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