قيس سعيد: ما نخاف كان من ربي ولا مكان للخونة والعملاء في تونس وعيد الثورة يوم 17 ديسمبر موش غدوة

قال الجمعة 13 جانفي، رئيس الجمهورية قيس سعيد انه لا يخاف الا من الله والمسؤولية وأضاف بنبرة متشنجة انه لا مكان للخونة والعملاء في تونس.وخلال جولته بالعاصمة هاجم رئيس الجمهورية الاطراف التي تستعد للتظاهر يوم 14 جانفي وحذرت مما وصفته عسكرة شارع الحبيب بورقيبة والانتشار الامني الكبير وقالو "الي يقلك ما ثمة كان البوليسية هاذم الناس الي قاعدة تدمر في الدولة التونسية".وتابع تعليقا على التحركات المنتظرة يوم 14 جانفي قال الرئيس قيس سعيد " عيد الثورة يوم 17 ديسمبر موش غدوة".