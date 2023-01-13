معز الدبابي حول أحداث مباراة الترجي والنجم: 36 أمني مُصاب وأعمال الشغب ليست بريئة

أكد رئيس الرابطة التونسية للأمن و المواطنة معز الدبابي، ان 36 عون أمن اصيبوا باصابات متفاوتة الخطورة، الى جانب تهشيم سيارات امنية ومدنية والاعتداء على محلات خاصة وعامة، وتهشيم ملعب رادس، وذلك خلال احداث الشغب التي اعقبت مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي امس الخميس.وشدد الدبابي في تدخل هاتفيعلى اذاعة شمس اليوم الجمعة 13 جانفي 2023، ان اعمال الشغب هذه ليست بريئة وانه يتم توظيف الازمة السياسية من الشارع السياسي الى الملاعب الرياضية، خاصة وانها تسبق يوم 14 جانفي وتتزامن مع دعوات التحرك التصادم التي تنادي بها العديد من الجهات، حسب تقديره.وحذر الدبابي من المس بالامن العام والدعوات للتصادم.وبخصوص استعمال الغاز المسيل للدموع، قال الدبابي ان الجهات الامنية اضطرت لذلك، بعد ارتفاع منسوب العنف بما يشكل خطرا على سلامة الجميع.ودعا الدبابي الى ايجاد حلول جذرية لظاهرة عنف الملاعب، منها توظيف الجمعيات الرياضية متطوعين من اجل تامين المقابلات على غرار ماهو معمول بعه في عديد الدول، معتبرا ان الاستعانة بالامن في تونس الى اليوم لتامين المقابلات، هو تخلّف، حسب تعبيره.