قيس سعيّد: 'كانوا خُصماء الدهر كالأوس والخزرج... واليوم يُقدمون أنفسهم كمنقذين'

سعيّد لوزيرة التجارة: 'طبقي القانون على الجميع وأدعو كل المسؤولين لتحمّل مسؤولياتهم في مواجهة المحتكرين'

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله وزيرة التجارة الجديدة كلثوم بن رجب التي أدت اليمين اليوم الخميس 12 جانفي 2023 بقصر قرطاج، إنه لن يتأخر لحظة واحدة في خدمة الشعب التونسي وفي تطبيق القانون.وأضاف رئيس الدولة وفق فيديو نشرته رئاسة الجمهورية قائلا 'جوّعوا الشعب ونكّلوا به على مدى عقود واليوم يُقدمون أنفسهم على أنهم هم المنقذون بعد أن كانوا خصماء الدهر كالأوس والخزرج في وقت من الأوقات'.وتابع 'من كان يرقص أمام المجلس الـتأسيسي أو مجلس نواب الشعب صار حليفا اليوم لمن كان يُندد به ويدعوه للاستقالة.وشدد على ضرورة أن يتحمل كل المسؤولين مسؤولياتهم وألا يتسامحوا مع التجاوزات.ودعا رئيس الجمهورية وزيرة التجارة الجديدة كلثوم بن رجب إلى تطبيق القانون على الجميع في الإدارات، مؤكدا لها أن المسؤولية التي تتحملها تمثل وزرا ثقيلا في مجال التجارة.وطالب قيس سعيد في محادثة قصيرة جمعته بكلثوم بن رجب عقب أدائها اليمين وزيرة للتجارة، جميع المسؤولين في إلى تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة المحتكرين الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي.وقال سعيّد إن مسالك التوزيع تحوّلت إلى مسالك لتجويع التونسيين عبر مقايضتهم بقوتهم.