قيس سعيّد: 'كانوا خُصماء الدهر كالأوس والخزرج... واليوم يُقدمون أنفسهم كمنقذين'

قيس سعيّد: 'كانوا خُصماء الدهر كالأوس والخزرج... واليوم يُقدمون أنفسهم كمنقذين'

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 22:11 قراءة: 1 د, 0 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله وزيرة التجارة الجديدة كلثوم بن رجب التي أدت اليمين اليوم الخميس 12 جانفي 2023 بقصر قرطاج، إنه لن يتأخر لحظة واحدة في خدمة الشعب التونسي وفي تطبيق القانون.

وأضاف رئيس الدولة وفق فيديو نشرته رئاسة الجمهورية قائلا 'جوّعوا الشعب ونكّلوا به على مدى عقود واليوم يُقدمون أنفسهم على أنهم هم المنقذون بعد أن كانوا خصماء الدهر كالأوس والخزرج في وقت من الأوقات'.

وتابع 'من كان يرقص أمام المجلس الـتأسيسي أو مجلس نواب الشعب صار حليفا اليوم لمن كان يُندد به ويدعوه للاستقالة.

وشدد على ضرورة أن يتحمل كل المسؤولين مسؤولياتهم وألا يتسامحوا مع التجاوزات.

سعيّد لوزيرة التجارة: 'طبقي القانون على الجميع وأدعو كل المسؤولين لتحمّل مسؤولياتهم في مواجهة المحتكرين'

ودعا رئيس الجمهورية وزيرة التجارة الجديدة كلثوم بن رجب إلى تطبيق القانون على الجميع في الإدارات، مؤكدا لها أن المسؤولية التي تتحملها تمثل وزرا ثقيلا في مجال التجارة.

وطالب قيس سعيد في محادثة قصيرة جمعته بكلثوم بن رجب عقب أدائها اليمين وزيرة للتجارة، جميع المسؤولين في إلى تحمّل مسؤولياتهم في مواجهة المحتكرين الذين يريدون التنكيل بالشعب التونسي.

وقال سعيّد إن مسالك التوزيع تحوّلت إلى مسالك لتجويع التونسيين عبر مقايضتهم بقوتهم.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259882

Hamditch  (Tunisia)  |Jeudi 12 Janvier 2023 à 22h 54m |           
كاني سمعتها منذ عام... نفس الجمل و نفس العجز و نفس الازمات بل و أكثر! ألم يئن الوقت للاستقالة و ترك العقلاء و الخبراء لإنقاذ ما يمكن انقاذه؟؟؟



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