اذاعة تونس الدولية: منع الصحفية ٱمال الشاهد من تقديم برنامجها رغم حضورها

أفادت الخميس 12 جانفي، الصحفية امال الشاهد بأنه تم منعها من تقديم برنامجها الاسبوعي على أمواج اذاعة تونس الدولية وذلك رغم حضورها للقيام بعملها.



وأوضحت الشاهد انها كانت متواجدة في مقر الاذاعة وجاهزة لتقديم البرنامج وكان ضيوفها أيضا جاهزون الا انه تم منعها من تقديم اليرنامج.



من جانبه أكد الكرونيكور بالبرنامج معز عطية ان المكلفة بتسيير التلفزة التونسية عواطف الدالي هي من يقف وراء منع بث برنامج ٱمال الشاهد.

وقال في تدوينة بصفحته على الفايسبوك " في شهر فيفري 2020 بدأت اول تجربة اعلامية كchroniqueur في المجال السياسي في برنامج ACTUPLUS# على امواج اذاعة تونس الدولية RTCI# كل نهار خميس مع الاعلامية المتألقة Amel Chahed قرابت 3 سنين مع فريق محترف مهني ومانيش انا باش نحكي على امال وحرفية امال وخدمة امال تاريخها يشهد لها بذلك".



واضاف قائلا "اليوم للاسف ماكناش في الموعد لاسباب خارجة عن نطاقنا. لانه المكلفة بتسيير التلفزة الوطنية رقدت قامت قالت كيفاش امال فالfrigo في التلفزة وتخدم collabortrice externe في الاذاعة مايجيش لازم ماتخدمش جملة وتقعد مربعة يديها".





