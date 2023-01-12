أدى عـز الدين شلبـي والي بن عروس زيارة ميدانية للشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" حيث عاين ظروف العمل وتصنيع الأدوية بمختلف الوحدات.وقال الوالي انه يستغرب وجود كميات من الدواء لم يتم ترويجها في السوق قبل انتهاء تاريخ صلوحيتها مشيرا إلى أن الشركة ستتحمل تبعات الخسائر.كما استمع إلى مشاغل العاملين وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الرقي بالمؤسسة واضفاء مناخ اجتماعي متوازن وتوفير المستلزمات الكافية من الأدوية لتغطية متطلبات المواطنين.