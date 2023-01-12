والي بن عروس خلال زيارة مقر شركة سيفات... يستغرب وجود كميات من الدواء لم يتم ترويجها قبل انتهاء تاريخ صلوحيتها

والي بن عروس خلال زيارة مقر شركة سيفات... يستغرب وجود كميات من الدواء لم يتم ترويجها قبل انتهاء تاريخ صلوحيتها

Publié le Jeudi 12 Janvier 2023 - 15:29 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أدى عـز الدين شلبـي والي بن عروس زيارة ميدانية للشركة التونسية للصناعات الصيدلية "سيفات" حيث عاين ظروف العمل وتصنيع الأدوية بمختلف الوحدات.
وقال الوالي انه يستغرب وجود كميات من الدواء لم يتم ترويجها في السوق قبل انتهاء تاريخ صلوحيتها مشيرا إلى أن الشركة ستتحمل تبعات الخسائر.
كما استمع إلى مشاغل العاملين وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل الرقي بالمؤسسة واضفاء مناخ اجتماعي متوازن وتوفير المستلزمات الكافية من الأدوية لتغطية متطلبات المواطنين.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259854

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 12 Janvier 2023 à 16h 58m |           
ما دخل الوالي في شركة صناعة الادوية
وهل هو صيدلي او طبيب
ام هي محاولة العودة الى عصر عمر شاشية وامثاله



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