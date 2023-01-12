حفيظ حفيظ: 'نريد الاستقرار لتونس.. لا الانفجارات'

عقد الاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، اليوم الخميس 12 جانفي 2023، اجتماع مجلس جهوي برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد العلم التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، وتحت شعار "منتصرون لتونس مدافعون عن منظمتنا وقيادتنا المنتخبة.. ووفاء للمؤسسين".



وفي تصريح لاذاعة شمس اف ام، شدد حفيظ حفيظ ان المنظمة الشغيلة تريد الاستقرار لتونس.. لا الانفجارات او ان تُسال الدماء، وفق تعبيره.

واكد حفيظ حفيظ، ان خيار اتحاد الشغل في ذلك هو الحوار والنقاش وتعديل ما يمكن تعديله حفاظا على استقرار البلاد ومصالجح الشعب والعمال.



