عميد المحامين: 'القضاء سلطة وليس وظيفة.. ولا نقبل تدخل الرئيس في الإعفاءات'

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 15:03 قراءة: 1 د, 6 ث
      
أكد عميد المحامين حاتم المزيو في برنامج ''ميدي شو'' على اذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 11 جانفي 2023 أن ميزانية وزارة العدل هي أفقر ميزانية، لافتا إلى وجود إشكال كبير على مستوى التجهيزات وظروف العمل في الإطار القضائي وإلى أن الوضع لا يحتمل، وفق تعبيره.

وتابع أن القضاء اليوم يعيش حالة البؤس والفقر، وأن عدم إصدار الحركة القضائية يمثل مصدر قلق كبير، متابعا '' احنا متقلقين من سبب عدم إصدار الحركة القضائية.. المحاكم فيها شغورات.. وهذا وضع ما نجمش كعميد محامين ما يقلقنيش.. وسألت رئيس الجمهورية حين التقيته وقلي قريبا.. ولتو لا فهمنا سبب هذا التأخير..''

القضاء ليس وظيفة عادية..

وعاد عميد المحامين على ملف إعفاء عدد من القضاة، قائلا '' لا نستطيع قبول تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد في إعفاء القضاة لأن الإعفاء تحكمه إجراءات قانونية خاصة.. فوضعية الاستثناء تمنح الرئيس اتخاذ العديد من القرارات الأخرى لكن بالنسبة لعزل قاضي فهي مسألة خطيرة لأنه يتبع سلطة مستقلة والقضاء ليس وظيفة عادية بل سلطة ..''

كما اعتبر أن عزل القضاة مسألة خطيرة، مسجلا حالة خوف انجرت عن الإعفاءات، وقال في هذا الإطار''أعتبر الاعفاءات خطأ كبيرا..''

المرسوم 54 ..

وتطرق عميد المحامين بالمناسبة إلى ملف الحقوق والحريات خاصة في علاقة بالمرسوم 54، مطالبا مجددا بتعديل هذا المرسوم.

وقال في هذا الإطار '' لدينا ترسانة من القوانين ولا موجب لهذا المرسوم الذي أطلب من جديد تعديله ..''



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259807



En continu...

Toutes les news...
الخميس 12 جانفي 2023 | 20 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:57 17:25 15:04 12:34 07:32 06:00
Babnet
15°
 Babnet18° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1217°-1118°-1219°-919°-9
  • Avoirs en devises
    22922,6

  • (11 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,32762 DT        1$ =3,10212 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 jan)   1613,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   