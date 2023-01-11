رئيس الجمهورية : " المواد الأساسية متوفرة، ولكن هناك من يحاول تأزيم الوضع"

رئيس الجمهورية : " المواد الأساسية متوفرة، ولكن هناك من يحاول تأزيم الوضع"

Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 - 09:38 قراءة: 0 د, 58 ث
      
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد " إن المواد الأساسية، خاصة السكر والقهوة والحليب متوفّرة، لكن هناك من يحاول تأزيم الوضع"، وذلك خلال حديثه مع مواطنين مساء أمس بإحدى مقاهى منطقتي باب منارة وباب جديد بالعاصمة.

وأفادت رئاسة الجمهورية، في بلاغ مقتضب أصدرته فجر اليوم الأربعاء مرفوقا بمقطع فيديو يوثق الزيارة، بأن الرئيس سعيد تحول للمنطقتين "للإطلاع على مشاغل المواطنين عن قرب والتواصل معهم".

وتساءل سعيد قائلا، في رد على استفسار من قبل صاحب المقهى عن سبب فقدان مادة القهوة : "ماذا حصل حتى تُفقد هذه المواد والحال أن الحدّ الأدنى منها كان متوفرا في الستّينات خلال فترة صعبة مرت بها البلاد ؟".

ويشتكي المواطن التونسي منذ أشهر من فقدان ونقص في عدد من المواد الأساسية في الأسواق، مثل الحليب والسكر والقهوة.

كما تعهد خلال مخاطبته لعدد من رواد المقهى، بأن يتم استرجاع الأموال المنهوبة، وبأن يحقق الاقتصاد الوطني المالية العمومية والإقتصاد مكاسب.

وقال رئيس الجمهورية بخصوص الهدف من الزيارات الليلية التي يقوم بها إلى بعض المناطق "أخرُج ليلا للقيام بزيارات كي لا أكون على خشبة المسرح، عكس ما يقوم به عدد من الممثلين الذين حدّد لهم المخرج أدوارهم من خلف الستار".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259766



En continu...

Toutes les news...
الأربعاء 11 جانفي 2023 | 19 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:56 17:24 15:04 12:34 07:32 06:00
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 59 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1218°-1218°-1218°-1220°-9
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   