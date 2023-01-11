رئيس الجمهورية : " المواد الأساسية متوفرة، ولكن هناك من يحاول تأزيم الوضع"

قال رئيس الجمهورية قيس سعيد " إن المواد الأساسية، خاصة السكر والقهوة والحليب متوفّرة، لكن هناك من يحاول تأزيم الوضع"، وذلك خلال حديثه مع مواطنين مساء أمس بإحدى مقاهى منطقتي باب منارة وباب جديد بالعاصمة.وأفادت رئاسة الجمهورية، في بلاغ مقتضب أصدرته فجر اليوم الأربعاء مرفوقا بمقطع فيديو يوثق الزيارة، بأن الرئيس سعيد تحول للمنطقتين "للإطلاع على مشاغل المواطنين عن قرب والتواصل معهم".وتساءل سعيد قائلا، في رد على استفسار من قبل صاحب المقهى عن سبب فقدان مادة القهوة : "ماذا حصل حتى تُفقد هذه المواد والحال أن الحدّ الأدنى منها كان متوفرا في الستّينات خلال فترة صعبة مرت بها البلاد ؟".ويشتكي المواطن التونسي منذ أشهر من فقدان ونقص في عدد من المواد الأساسية في الأسواق، مثل الحليب والسكر والقهوة.كما تعهد خلال مخاطبته لعدد من رواد المقهى، بأن يتم استرجاع الأموال المنهوبة، وبأن يحقق الاقتصاد الوطني المالية العمومية والإقتصاد مكاسب.وقال رئيس الجمهورية بخصوص الهدف من الزيارات الليلية التي يقوم بها إلى بعض المناطق "أخرُج ليلا للقيام بزيارات كي لا أكون على خشبة المسرح، عكس ما يقوم به عدد من الممثلين الذين حدّد لهم المخرج أدوارهم من خلف الستار".