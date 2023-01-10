أصيل المحرس... إختيار القائد الكشفي محمد رمضان ضمن هيئة المحكمين الكشفيين

أدّى، مؤخرا، بأحد النزل بمدينة الحمامات، القائد محمد رمضان المحامي لدى التعقيب، إبن مدينة المحرس وقائد كشفي بفوج محمد جليّل للكشافة التونسية بجهة صفاقس، اليمين القانونية لهيئة المحكمين الكشفيين وهو شرف وفخر للجهة بتقلّده هذا المنصب الكشفي الرفيع على المستوى الوطني.



وتمت مراسم أداء اليمين أمام القائد العام للكشافة التونسية ورئيس المجلس الأعلى ورئيس مجلس الشرف الوطني وذلك في جو من الفخر والاعتزاز بالانتماء الى منظمة عريقة وهي الكشافة التونسية.



