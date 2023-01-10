أصيل المحرس... إختيار القائد الكشفي محمد رمضان ضمن هيئة المحكمين الكشفيين

أصيل المحرس... إختيار القائد الكشفي محمد رمضان ضمن هيئة المحكمين الكشفيين

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أدّى، مؤخرا، بأحد النزل بمدينة الحمامات، القائد محمد رمضان المحامي لدى التعقيب، إبن مدينة المحرس وقائد كشفي بفوج محمد جليّل للكشافة التونسية بجهة صفاقس، اليمين القانونية لهيئة المحكمين الكشفيين وهو شرف وفخر للجهة بتقلّده هذا المنصب الكشفي الرفيع على المستوى الوطني.

وتمت مراسم أداء اليمين أمام القائد العام للكشافة التونسية ورئيس المجلس الأعلى ورئيس مجلس الشرف الوطني وذلك في جو من الفخر والاعتزاز بالانتماء الى منظمة عريقة وهي الكشافة التونسية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259724



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 10 جانفي 2023 | 18 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:23 15:03 12:34 07:32 06:00
Babnet
14°
 Babnet17° Babnet % 72 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
17°-1317°-1218°-1217°-1219°-12
  • Avoirs en devises
    22982,7

  • (10 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,31481 DT        1$ =3,10720 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 jan)   1837,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   