قال الخبير في الأسواق المالية و الرئيس المدير العام لمؤسسة مالية في فرنسا، نادر حداد في مداخلة له صباح اليوم الثلاثاء، في برنامج "كافي كرام" على اذاعة الديوان، إن سيناريو الأزمة الاقتصادية في تونس يشبه الى حد كبير سيناريو الأزمة التي يعانها لبنان ولكن تفاصيله تختلف على حد تعبيره.

وبين حداد، بأن تونس تشهد وضعية اقتصادية ومالية جد سيئة على غرار الأزمة التي يعيشها لبنان.



وأشار المتحدث، الى أن الجميع في تونس يعيش حالة ترقب لا سيما بعد التأخير الحاصل في قرض صندوق النقد الدولي، معتبرا أن هذا التأخير يعد سابقة على حد تعبيره.



وذكر الخبير، بما حصل للبنان سنة 2019، وتخلي العديد من الدول الشقيقة والصديقة عنه ورفضها منحه لقروض ثنائية، منوها بأن تونس تعيش نفس الوضعية التي تعرض لها لبنان في تلك الفترة.



وأضاف المتحدث، بأن قرض صندوق النقد الدولي، غير كاف لإخراج تونس من الأزمة التي تعيشها تونس، ولكنه سيمكنها من الخروج للسوق المالية العالمية الذي أضحى اليوم أمرا مستحيلا على حد قوله.





