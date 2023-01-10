وفاء الشاذلي تؤكد في تدوينة صدور بطاقة جلب دولية في حق هشام المشيشي

وفاء الشاذلي تؤكد في تدوينة صدور بطاقة جلب دولية في حق هشام المشيشي

Publié le Mardi 10 Janvier 2023 - 09:46 قراءة: 0 د, 12 ث
      
اعلنت المحامية وفاء الشاذلي، صباح اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على الفايسبوك في تدوينة دون اعطاء تفاصيل صدور بطاقة جلب دولية في حق رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي.



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