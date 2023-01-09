5 سنوات سجنا لشاب وفر معدات ومؤونة وتعامل مع عناصر جبل سمامة

5 سنوات سجنا لشاب وفر معدات ومؤونة وتعامل مع عناصر جبل سمامة

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 19:25 قراءة: 0 د, 16 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب5 سنوات سجنا في حق موقوف وجهت له تهم توفير مواد ومعدات لفائدة تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية وذلك على خلفية تواصله مع الإرهابيين بجبل سمامة وتوفير المؤونة والمعدات لهم مستغلا في ذلك قرب منزله من جبل سمامة .

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