الاحتفاظ بطبيب بيطري بشبهة التدليس و الاستيلاء على أموال عمومية والتحريض على الشهادة زور

الاحتفاظ بطبيب بيطري بشبهة التدليس و الاستيلاء على أموال عمومية والتحريض على الشهادة زور

المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي
Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 19:20 قراءة: 0 د, 48 ث
      
اكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي ل" باب نات "
أن النيابة العمومية اذنت اليوم 9 جانفي 2023 لاعوان فرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد ،بالاحتفاظ بطبيب بيطري من أجل شبهة التدليس و مسك و استعمال مدلس و شبهة الاستيلاء على أموال عمومية و شبهة التحريض على الشهادة زور و ذلك على خلفية شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الفلاحة مفادها انه تم التعاقد مع طبيب بيطري لتلقيح القطيع الحيواني المتمثل في الاغنام بأحد معتمديات سيدي بوزيد مقابل معلوم محدد عن كل راس غنم يقع تلقيحه غير أن هذا الأخير عمد إلى التدليس و المغالطة و ذلك بالادلاء لمصالح الفلاحة بوصولات تلقيح تتضمن اعداد حيوانات ملقحة لا تتطابق مع العدد الحقيقي الذي يملكه كل واحد من المربين و ذلك قصد الحصول على مبالغ مالية زائدة لا حق له فيها.
وكشف المساعد الأول لوكيل الجمهورية انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.

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