سمير ديلو: في العديد من المسائل بن علي افضل من قيس سعيد

قال القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي افضل من الرئيس الحالي قيس سعيد في العديد من المسائل.

واضاف ديلو " بن علي عرف كيف يختار مستشاريه وقد كانوا يتميزون بالكفاءة اللازمة".

وتابع " الوضع كذلك كان مستقرا والدولة كانت تدار بشكل عقلاني وهو مخالف للوضع الحالي" مشيرا بان البلاد حاليا تتدحرج نحو الدكتاتورية".

وقال سمير ديلو " ما نجح فيه قيس سعيد هو اقصاء الجميع من المشاركة في بناء الوضع السياسي".





