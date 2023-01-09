سمير ديلو: في العديد من المسائل بن علي افضل من قيس سعيد

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 16:50 قراءة: 0 د, 27 ث
      
قال القيادي السابق في حركة النهضة سمير ديلو في حوار عبر امواج اذاعة " الديوان اف ام" ان الرئيس الراحل زين العابدين بن علي افضل من الرئيس الحالي قيس سعيد في العديد من المسائل.
واضاف ديلو " بن علي عرف كيف يختار مستشاريه وقد كانوا يتميزون بالكفاءة اللازمة".
وتابع " الوضع كذلك كان مستقرا والدولة كانت تدار بشكل عقلاني وهو مخالف للوضع الحالي" مشيرا بان البلاد حاليا تتدحرج نحو الدكتاتورية".
وقال سمير ديلو " ما نجح فيه قيس سعيد هو اقصاء الجميع من المشاركة في بناء الوضع السياسي".


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