المنظمة الدولية تندّد بالاعتداء الوحشي لأمني على طفل 13 سنة

في واقعة غربية و غير مبرّرة مهما كانت الأسباب و التعلات تندّد المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بالاعتداء الهمجي و الوحشي الذي تعرّض له طفل 13سنة في نهاية الأسبوع على يدي أمني في حديقة النادي الافريقي.



و الطفل هو حارس مرمى بصغار النادي الافريقي و كان متواجدا في الحديقة بعد نهاية مباراتهم ليتمّ الاعتداء عليه بالضرب و الركل و حمله الى السيارة الأمنية بتعلّة أن الطفّل تطاول على الأمني و هو ما ينفيه شهود في الحادثة .



وقد تم رفع قضية في الغرض في حق هذا الأمني .و المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتوفير الرعاية النفسية لهذا الطفل بسبب الرعب الذي عاشه .



كما تطالب وارة الداخلية بالتدخل الحاسم للتصدي لمثل هذه الممارسات وايلاء التكوين اللازم لأعوانها.



