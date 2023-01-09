المنظمة الدولية تندّد بالاعتداء الوحشي لأمني على طفل 13 سنة

المنظمة الدولية تندّد بالاعتداء الوحشي لأمني على طفل 13 سنة

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 13:22 قراءة: 0 د, 35 ث
      
في واقعة غربية و غير مبرّرة مهما كانت الأسباب و التعلات تندّد المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بالاعتداء الهمجي و الوحشي الذي تعرّض له طفل 13سنة في نهاية الأسبوع على يدي أمني في حديقة النادي الافريقي.

و الطفل هو حارس مرمى بصغار النادي الافريقي و كان متواجدا في الحديقة بعد نهاية مباراتهم ليتمّ الاعتداء عليه بالضرب و الركل و حمله الى السيارة الأمنية بتعلّة أن الطفّل تطاول على الأمني و هو ما ينفيه شهود في الحادثة .

وقد تم رفع قضية في الغرض في حق هذا الأمني .و المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تطالب بتوفير الرعاية النفسية لهذا الطفل بسبب الرعب الذي عاشه .

كما تطالب وارة الداخلية بالتدخل الحاسم للتصدي لمثل هذه الممارسات وايلاء التكوين اللازم لأعوانها.

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