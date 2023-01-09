جوهر بن مبارك يهاجم حاتم بالحاج: يا راجل راك طحت للحضيض ...هل هذا الكلّ تفاهة في مخّك والّا حقد أسود مدفون في قلبك!؟

جوهر بن مبارك يهاجم حاتم بالحاج: يا راجل راك طحت للحضيض ...هل هذا الكلّ تفاهة في مخّك والّا حقد أسود مدفون في قلبك!؟

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 13:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
هاجم الاثنين 9 جانفي، القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك كرونيكور اذاعة الديوان اف ام حاتم بالحاج على خلفية تصريحاته في برنامج الراف ماڨ بخصوص المناوشات التي رافقت تحرك جبهة الخلاص بالمنيهلة.

وقال بن مبارك في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك "يا أخي "شوفولنا حلّ" مع حاتم باللحاج وخاطبه قائلا " يا راجل راك طحت للحضيض وصل بيك الشي تبرّر في البلطجة والعنف الميلشاوي!!! هل هذا الكلّ تفاهة في مخّك والّا حقد أسود مدفون في قلبك؟".
يذكر ان حاتم بالحاج اعتبر أن طرد قيادات وانصار جبهة الخلاص من المنيهلة امر طبيعي وهي بمثابة تنظيم تحرك ضد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير حسب تعبيره.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 259659

Mongi  (Tunisia)  |Lundi 09 Janvier 2023 à 15h 03m |           

كيف ما قال جوهر بن مبارك حاتم بلحاج طاح للحضيض. حاتم بلحاج يبرّر في العنف الذي مورس على أنصار جبهة الخلاص من طرف ميليشيات سعيد بدعوى أنّ أنصار جبهة الخلاص ما حقهمش يمشوا للمنيهلة (مسقط رأس الرئيس) وينادوا برحيل قيس!!! شنوّة سي حاتم تحب أنصار جبهة الخلاص يعملوا وقفة احتجاجية على قيس من بنقردان وإلاّ من برج الخضراء ؟؟؟ انتظرت منك أن تنخرط في مواجهة الانقلابي وتنادي برحيله. ولكنّك آثرت الصمت والركون للاستبداد. كول خبزتك مسارقه. و'دعِ المكارمَ لا
ترحلْ لبُغيتها, واقعدْ فإنك أنت الطاعمُ الكاسي' المصيبة الناس هاذوما يتصدروا البلاطوات ويعطونا دروس في النضال وكيفاش يجي وكيفاش ما يجيش !!!



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