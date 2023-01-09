هاجم الاثنين 9 جانفي، القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك كرونيكور اذاعة الديوان اف ام حاتم بالحاج على خلفية تصريحاته في برنامج الراف ماڨ بخصوص المناوشات التي رافقت تحرك جبهة الخلاص بالمنيهلة.
وقال بن مبارك في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك "يا أخي "شوفولنا حلّ" مع حاتم باللحاج وخاطبه قائلا " يا راجل راك طحت للحضيض وصل بيك الشي تبرّر في البلطجة والعنف الميلشاوي!!! هل هذا الكلّ تفاهة في مخّك والّا حقد أسود مدفون في قلبك؟".
يذكر ان حاتم بالحاج اعتبر أن طرد قيادات وانصار جبهة الخلاص من المنيهلة امر طبيعي وهي بمثابة تنظيم تحرك ضد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير حسب تعبيره.
وقال بن مبارك في تدوينة نشرها بصفحته على الفايسبوك "يا أخي "شوفولنا حلّ" مع حاتم باللحاج وخاطبه قائلا " يا راجل راك طحت للحضيض وصل بيك الشي تبرّر في البلطجة والعنف الميلشاوي!!! هل هذا الكلّ تفاهة في مخّك والّا حقد أسود مدفون في قلبك؟".
يذكر ان حاتم بالحاج اعتبر أن طرد قيادات وانصار جبهة الخلاص من المنيهلة امر طبيعي وهي بمثابة تنظيم تحرك ضد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة في المنستير حسب تعبيره.
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