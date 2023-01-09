الحزب الجمهوري يندد بالتضييق على حرية الاجتماع و التعبير

الحزب الجمهوري يندد بالتضييق على حرية الاجتماع و التعبير

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 08:37 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلن الحزب الجمهوري في بيان له يوم الاحد 8 ديسمبر 2023 تنديده الشديد بالتضييق على حرية الاجتماع و التعبير .

و جاء في البيان الصادر عن الحزب ان “تسخير الميليشيات الموالية لسلط الانقلاب و التي بات التهديد و الوعيد و المنع اسلوبها الوحيد في التعاطي مع المعارضين و في التغطية على فشلها في ادارة الدولة و مواجهة التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المتنامية”.

ودعا الحزب الجمهوري التونسيين و التونسيات الى الاستجابة لدعوة القوى الديمقراطية و المشاركة بكثافة يوم 14 جانفي في احياء ذكرى ثورة الحرية و الكرامة .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 259647



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 09 جانفي 2023 | 17 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:22 15:02 12:33 07:32 06:00
Babnet
15°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1317°-1217°-1218°-1217°-12
  • Avoirs en devises
    23055,5

  • (9 jan)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 3,29865 DT        1$ =3,12948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 jan)   1866,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   