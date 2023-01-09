الحزب الجمهوري يندد بالتضييق على حرية الاجتماع و التعبير

اعلن الحزب الجمهوري في بيان له يوم الاحد 8 ديسمبر 2023 تنديده الشديد بالتضييق على حرية الاجتماع و التعبير .



و جاء في البيان الصادر عن الحزب ان “تسخير الميليشيات الموالية لسلط الانقلاب و التي بات التهديد و الوعيد و المنع اسلوبها الوحيد في التعاطي مع المعارضين و في التغطية على فشلها في ادارة الدولة و مواجهة التحديات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المتنامية”.



ودعا الحزب الجمهوري التونسيين و التونسيات الى الاستجابة لدعوة القوى الديمقراطية و المشاركة بكثافة يوم 14 جانفي في احياء ذكرى ثورة الحرية و الكرامة .



