الدائرة الاستعجالية تنظر في القضية التى رفعها الدستوري الحر على هيئة الانتخابات

Publié le Lundi 09 Janvier 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 12 ث
      
نظرت الدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الإثنين 9 جانفي 2023 في القضية المرفوعة من الحزب الدستوري الحر ضد هيئة الانتخابات، للمطالبة بإيقاف الدور الثاني من الانتخابات التشريعية،وقد قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 16 جانفي 2023 للنظر فيها مجددا.

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