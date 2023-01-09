اليوم : إنطلاق إمتحانات الثلاثي الأول لتلاميذ المرحلة الإبتدائية

تنطلق اليوم الإثنين 9 جانفي 2023، إمتحانات الثلاثي الأول لتلاميذ المرحلة الإبتدائية، لتتواصل الى حدود 14 من نفس الشهر.



وستشمل الإختبارات فقط المواد الأساسية من علوم ورياضيات ولغات ويستثنى منها بقية المواد على غرار التربية الإسلامية والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا والتربية التشكيلية والتربية الموسيقية والرياضة .



