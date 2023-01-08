جوهر بن مبارك : اهالي المنيهلة رحبوا بنا رغم ترهيب الحشد ومنعنا اشتباكا بينهم وبين أنصار جبهة الخلاص

نفى استاذ القانون الدستوري والقيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك تعرضه للطرد من قبل الاهالي.

واكد جوهر بن مبارك ان ميليشيات الحشد حاولت الاشتباك مع أنصار جبهة الخلاص لكن تم منع تلك التحركات من قبل عناصر الأمن.





وكانت جبهة الخلاص الوطني، أصدرت بيانا اليوم الأحد، استنكرت فيه ما وصفته ب "الهجمة" التي قام بها أنصار رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاجتماع، "واستعمالهم العنف المادي واللفظي ضد قيادات الجبهة ومناضليها، بما يهدد حرية العمل السياسي والحق في حرية الاجتماع والتعبير"، وفق تقديرها.



ودعت التونسيين الى المشاركة في المسيرة التي ستنظمها يوم 14 جانفي الجاري، احياء لذكرى الثورة وللمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، حسب نص البيان.





وكتب بن مبارك في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "دخلنا المنيهلة مترجّلين، وصلنا موقع التجمهر المقاوم للانقلاب قمنا باجتماعنا في الطريق العام في قلب المنيهلة وألقى رئيس الجبهة كلمة وسط مئات المتظاهرين، ثمّ انهينا اجتماعنا وعند خروجنا هاجمتنا مجموعة متشنّجة من ميلشيات الحشد لا تزيد عن عشرين نفر، اتّفقنا مع الامن على تجنّب الاحتكاك بين جمهور الجبهة والانفار العنيفة على ان يرافق الأمن قيادات الجبهة في المغادرة لتجنّب الاعتداء علىها، دخلنا بعد ذلك مقهى في المنيهلة احتسينا قهوة وماءا زلالا وقيّمنا تحرّكنا الناجح والآن فقط نغادر المنيهلة سالمين غانمين.

ماعدى ذلك هي التقاط لصورة لحظة مغادرتنا رفقة الامن بعد انتهاء التحرّك لمجموعة تافهة ركضت وراءنا على بعد عشرات الامتار فقط للصورة والتمويه.

ما عندهم كان التبهبير لم يستطيعوا حتّى الاقتراب منّا كانو يصيّحو عن بعد وراء هواتفهم الجوّالة لا أكثر ولا أقل في الحقيقة لطف بيهم ربّي ان جمهورنا متحضّر ومنضبط.

شكرا لاهالي المنيهلة على استقبالهم وتفاعلهم مع الجبهة."





