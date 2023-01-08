ادراج صاحبي محلات لتعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة بالتفتيش وحجز مبالغ مالية

ادراج صاحبي محلات لتعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة بالتفتيش وحجز مبالغ مالية

Publié le Dimanche 08 Janvier 2023 - 07:35 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفاد المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل" باب نات" ان النيابة العمومية اذنت يوم أمس السبت لفرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بادراج صاحبي محلات معدة لتعاطي للرهان الرياضي دون رخصة كائنين بسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد و تحرير محاضر ضدهما من أجل اعداد محل لممارسة الرهان الرياضي دون رخصة و تم حجز مبالغ مالية و تجهيزات اعلامية معدة للغرض.

وبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية ان الأبحاث متواصلة لالقاء القبض على المظنون فيهما المفتش عنهما.

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