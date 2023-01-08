ادراج صاحبي محلات لتعاطي الرهان الرياضي بدون رخصة بالتفتيش وحجز مبالغ مالية

أفاد المساعد الاول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي ل" باب نات" ان النيابة العمومية اذنت يوم أمس السبت لفرقة الأبحاث و التفتيش بالرقاب بادراج صاحبي محلات معدة لتعاطي للرهان الرياضي دون رخصة كائنين بسوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد و تحرير محاضر ضدهما من أجل اعداد محل لممارسة الرهان الرياضي دون رخصة و تم حجز مبالغ مالية و تجهيزات اعلامية معدة للغرض.



وبين المساعد الأول لوكيل الجمهورية ان الأبحاث متواصلة لالقاء القبض على المظنون فيهما المفتش عنهما.



