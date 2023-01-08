انتخاب نبيل حجي أمينا عاما للتيار الديمقراطي

Publié le Dimanche 08 Janvier 2023 - 11:43 قراءة: 0 د, 43 ث
      
انتخب المجلس الوطني للتيار الديمقراطي، المنعقد بالعاصمة يومي 7 و8 جانفي الجارى، نبيل حجّي أمينا عاما للحزب خلفا لغازي الشواشي، وفق بيان أصدره الحزب.

وأضاف الحزب أن تركيبة المكتب السياسي تدعمت بانتخاب كل من مروى جراي ووسيم الحمادي ومعاوية بن مسعود وواصل حجلاوي وطارق بن حسن ومحمد رمزي بن عثمان وحاتم القروي.

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي ومساعده محمد الحامدي بالإضافة إلى القيادي بذات الحزب مجدي الكرباعي أعلنوا أواسط ديسمبر المنقضي عن استقالتهم من الحزب.

والتيار الديمقراطي، هو حزب ذو توجه اجتماعي ديمقراطي، تأسس في 30 ماي 2013 من قبل السياسي والمحامي محمد عبو، الذى شغل في وقت أسبق منصب أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.

وفي 15 أكتوبر 2017، تم توقيع بروتوكول انصهار بين التيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي الذى كان يقوده السياسي محمد الحامدي.



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