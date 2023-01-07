نفى الجمعة 6 ديسمبر، الوزير السابق والامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو صحة الخبر المتعلق بالتنسيق مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لتشكيل جبهة سياسية برعاية فرنسية.



واتهم عبو صفحات تابعة لحركة النهضة بالتضليل ونشر هذا الخبر الزائف معتبرا ان السبب وراء ذلك هو مطالبته بمحاسبة الفاسدين في الحركة.



وعلق عبو قائلا " لو خصصت (النهضة) بعض جهدها واستثمرت في منخرطيها المتحمسين لها لتفنيد إشاعات أخرى يصدقها التونسيون كإشاعة الحصول على تعويضات من الدولة على سبيل المثال والعمل على إنارة العقول والإقناع ببرامجها في إطار منافسة نزيهة، لكان وضعها أفضل اليوم مما هي فيه.



واستدرك قائلا " ولكنها اختارت إفساد السياسة كإفساد الاقتصاد والإضرار بوطننا جميعا وتريد عودة دون محاسبة!".





