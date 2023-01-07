محمد عبو ينفي التنسيق مع عبير موسي لتشكيل جبهة سياسية ويتهم صفحات تابعة لحركة النهضة بنشر الاخبار الزائفة

محمد عبو ينفي التنسيق مع عبير موسي لتشكيل جبهة سياسية ويتهم صفحات تابعة لحركة النهضة بنشر الاخبار الزائفة

Publié le Samedi 07 Janvier 2023 - 16:46 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نفى الجمعة 6 ديسمبر، الوزير السابق والامين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو صحة الخبر المتعلق بالتنسيق مع رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لتشكيل جبهة سياسية برعاية فرنسية.

واتهم عبو صفحات تابعة لحركة النهضة بالتضليل ونشر هذا الخبر الزائف معتبرا ان السبب وراء ذلك هو مطالبته بمحاسبة الفاسدين في الحركة.

وعلق عبو قائلا " لو خصصت (النهضة) بعض جهدها واستثمرت في منخرطيها المتحمسين لها لتفنيد إشاعات أخرى يصدقها التونسيون كإشاعة الحصول على تعويضات من الدولة على سبيل المثال والعمل على إنارة العقول والإقناع ببرامجها في إطار منافسة نزيهة، لكان وضعها أفضل اليوم مما هي فيه.

واستدرك قائلا " ولكنها اختارت إفساد السياسة كإفساد الاقتصاد والإضرار بوطننا جميعا وتريد عودة دون محاسبة!".


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 259597

Mnasser57  (Qatar)  |Dimanche 08 Janvier 2023 à 10h 19m |           
وكبيرة ااايغر بيك تبقى لوين تموت وتحك حك على النهضة اكيد عملت لك هلواس وفوبيا قوية

Rommen  (Tunisia)  |Samedi 07 Janvier 2023 à 18h 22m |           
أمشي تلقاش بهيم قلعلو صفايحو
النهضة محسوب مازالت تعملك عباء أنت و مرتك و تيارك



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