محاكمة داعشي استقطب شبان للالتحاق بعناصر اجناد الخلافة الارهابية

جلبت اليوم الجمعة 6 جانفي 2023 الوحدات الامنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،موقوف في العقد الثاني من العمر ،كما مثل معه متهمين احدهما طالب وذلك لمحاكمتهم على خلفية التخطيط للالتحاق بعناصر كتيبة عقبة ابن نافع الارهابية، بعد ان تواصل المتهم الرئيسي معهم عبر الفايس بوك باستعمال حساب يحمل كنية "أبو قصورة".



وكشفت الأبحاث ان المتهم الرئيسي من مبايعي تنظيم داعش الارهابي وانه من احد مناصريه ومن احد عناصره في تونس وقد انكر هذا الأخير ما نسب اليه في حين انكر البقية ما نسب إليهم.





هذا وطلبت النيابة العمومية التشديد في العقاب بالنسبة للمتهم الرئيسي .





وبعد المفاوضة قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للتصريح بالحكم.





